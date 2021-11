bhc그룹, 아웃백 스테이크하우스 인수 완료

[아시아경제 이승진 기자] bhc그룹이 아웃백 스테이크하우스 인수를 위한 최종 절차를 완료했다고 18일 밝혔다.

bhc그룹은 지난 7월 아웃백 스테이크하우스 인수를 위한 우선협상대상자로 선정된 뒤 인수 절차 업무를 진행한 가운데 지난 17일 SPA(주식매매계약)의 이행사항을 성실히 모두 완료해 인수를 위한 최종 절차를 마쳤다.

bhc그룹은 아웃백 스테이크하우스 인수 절차가 완료됨에 따라 국내 최대 종합외식기업으로 성장했다고 평가했다.

현재 bhc그룹은 현재 치킨 프랜차이즈인 bhc치킨을 비롯해 프리미엄 한우 전문점 ‘창고43’, 순댓국 전문점 ‘큰맘할매순대국’, 소고기 전문점 ‘그램그램’, 고품격 족발 전문점 ‘족발상회’ 등 다양한 외식 브랜드를 운영하고 있다.

bhc그룹 관계자는 “그동안 놀라운 성장을 보인 bhc그룹의 성공 DNA를 아웃백 스테이크하우스에 접목해 아웃백 브랜드를 1세대 패밀리 레스토랑 기업을 넘어 가장 성공적인 브랜드로 육성해 나갈 것”이라며 “bhc그룹은 이번 인수를 계기로 국내 최대 종합외식기업으로의 성장은 물론 고객 만족을 통해 국내 외식업계를 이끌어 가는 리딩기업이 되도록 더욱 노력해 나가겠다”라고 강조했다.

