홍남기 "적극적 정부 역할로 소득·분배 지표 개선…소상공인 지원 서두르겠다"

[세종=아시아경제 김현정 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 정부의 2차 추가경정예산(추경)사업 등 적극적 역할이 3분기 소득·분배 지표를 개선시켰다고 평가했다.

홍 부총리는 18일 통계청이 발표한 '3분기 가계동향 조사' 결과에 대해 자신의 페이스북에서 "소득 분배를 나타내는 지표인 5분위 배율이 3분기에 5.34배로 2019년 이후 3분기 기준으로 가장 낮았다"면서 "작년 4분기부터 4개 분기 연속으로 개선세가 지속되는 모습"이라고 평가했다.

그는 이어 "공적 이전소득이 증가한 것은 근로장려세제(EITC), 기초연금 확대 등 꾸준한 기초 사회안전망 강화 토대 위에 소상공인 희망 회복자금, 상생 국민지원금 지급 등 2차 추경 사업 효과가 더해진 결과"라며 "특히 저소득층 가계에 1인당 10만원씩 추가 지급된 소비플러스자금 등으로 인해 공적이전소득의 개선 기여도가 5분위 1.7%p에 비해 1분위에서는 10.7%p로 크게 높은 것으로 나타났다"고 덧붙였다.

아울러 "코로나19 충격이 취약계층에 집중되었고, K-자형 회복에 따른 양극화 확대가 우려되는 만큼 취약 계층의 어려움을 경감하는 포용적 회복뿐 아니라 일자리 창출을 통한 소득 증가 노력을 한층 강화해 나가겠다"며 "지난달부터 시작된 소상공인 손실보상에 더해 손실보상 비대상 업종에 대한 지원 방안도 신속히 강구하고, 단계적 일상회복 등을 통해 내수·고용여건이 근본적으로 개선되도록 더욱 매진해 나갈 것"이라고 설명했다.

