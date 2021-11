광주 서구, 예비·기혼부부 대상 ‘명품 부부학교’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 예비부부 및 기혼부부를 대상으로 최상의 만남을 유지하기 위한 최고의 비결을 안내하는 ‘명품 부부학교’를 운영한다고 18일 밝혔다.

이번 명품 부부학교 수업 참가자 모집 기간은 오는 30일까지이며 수업은 내달 4일 오후 1시부터 5시까지 진행된다.

강사는 EBS ‘부부가 달라졌어요’ 외 다수 방송 출연 경력이 있는 마음숲심리상담센터 박희석 소장이다.

박소장은 ‘왜 나는 당신을 선택했을까?’,‘소통은 행복한 부부를 만든다’ 등을 내용으로 해 행복한 결혼생활을 위한 참가자 맞춤형 교육으로 진행할 계획이다.

참가비는 무료이며 교육은 화정2동 행정복지센터 지하에 위치한 두드림 서구평생학습관에서 진행된다.

이번 교육은 코로나19 지역사회 감염확산으로 인해 대면 교육이 어려울 경우에는 비대면 온라인교육으로 전환해 운영될 예정이다.

신청은 서구평생학습관 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

서구 관계자는 “이번 교육을 통해 부부가 서로의 다름을 인정하고, 소통을 통해 배려하는 방법을 배움으로써 행복한 결혼생활을 해 나가는데 도움이 될 수 있기를 바란다”고 말했다.

