"미·중 기술경쟁에 SK하이닉스 中 우시공장 첨단화 불똥"

[아시아경제 조현의 기자] 미·중 기술경쟁에 SK하이닉스의 중국 현지 공장 첨단화 계획이 차질을 빚게 됐다.

주요 외신은 18일 소식통을 인용해 "미국 정부는 중국에 첨단 장비가 반입되는 것을 원하지 않고 있다"며 이같이 보도했다.

미·중 간 극심한 경쟁으로 인해 고래 싸움에 새우 등 터지는 격으로 우리 기업이 희생을 할 수 있다는 우려가 나온다.

당초 SK하이닉스는 D램 반도체 공장인 중국 우시 공장에 네덜란드 ASML이 독점 생산하는 EUV(극자외선) 노광장비를 들이려고 했다. 하지만 미국은 해당 장비가 중국 군대를 강화할 수 있다는 이유로 이를 반대하고 있다.

익명을 요구한 백악관의 한 고위 관계자는 외신에 "조 바이든 행정부는 중국이 미국과 그 동맹국의 기술을 최첨단 반도체 생산에 이용하는 것을 막는 데 주력하고 있다"며 "중국 군사력 현대화에 기여할 수 있기 때문"이라고 설명했다.

우시 공장은 SK하이닉스 D램 매출의 절반을 담당해온 곳으로, 세계 생산량의 15%를 담당하고 있다. 우시 공장의 라인 첨단화가 늦어지면 세계 메모리 시장에도 미치는 영향이 클 수밖에 없다.

SK하이닉스의 우시 공장과 관련해 정통한 한 소식통은 외신에 "2~3년 후 새로운 스타일의 반도체가 SK하이닉스에서 차지하는 비중이 커질수록 회사는 비용 절감과 생산 가속화를 위해 EUV가 필요하다"고 말했다.

이 사태가 장기화되면 SK하이닉스가 경쟁사 삼성전자나 마이크론테크놀로지보다 불리할 수 있다는 우려가 나온다. 외신은 "삼성전자와 마이크론테크놀로지 모두 EUV로 전환하고 있지만 대(對)중국 수출제한을 적용받는 지역에선 도입하지 않고 있다"고 했다.

