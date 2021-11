CJ온스타일, 26일까지 건강기능식품 '뉴트리원' 특별가 판매

[아시아경제 조인경 기자] CJ온스타일이 건강기능식품 전문기업 '뉴트리원'과 손잡고 오는 20~26일 '뉴트리원 라이프', '비비랩', '르시크릿' 등 9개 브랜드의 대표 인기 상품을 특별가격에 판매한다고 18일 밝혔다. TV홈쇼핑과 T커머스, 모바일라이브 집중 편성 등 CJ온스타일의 멀티 채널을 활용해 일주일간 뉴트리원의 대표 상품을 전면에 내세울 예정이다.

우선 21일에는 온라인 상품 주문시 20% 할인 쿠폰을 지급하고 구매 금액대별 사은품을 증정한다. 20만원 이상 구매하면 추첨을 통해 '이마트 1만원 상품권'과 '르시크릿 감마리 놀렌산 레이디블룸' 본품 1박스를 각각 100명에게 증정한다.

26일에는 TV홈쇼핑 눈건강 기능 부문 1위 상품인 '루테인 지아잔틴 164' 20개월분을 구매하면 두 박스를 증정하는 단독 구성상품을 오전 10시25분과 오후 4시30분 두 차례에 걸쳐 방송한다.

이외에도 20일 오전 6시에는 '르시크릿 초유 콜라겐 프로틴'을, 21일 같은 시간에는 '비비랩 더콜라겐 파우더S' 방송을 진행하는 등 CJ온스타일 TV 라이브를 통해 뉴트리원 대표 상품들을 다채롭게 선보인다. 소량 구매를 원하는 고객들을 위해 22일 오후 1시에는 뉴트리원 TV 판매 상품의 3개월분 구성을 홈쇼핑 못지 않은 할인된 가격에 소개하는 모바일라이브 방송도 진행한다.

CJ온스타일 관계자는 "뉴트리원은 2016년부터 CJ온스타일과 파트너십을 구축하며 인기 건강기능식품 브랜드로 자리매김하고 있다"며 "이번 행사는 눈 건강, 피부 탄력 등 최근 가장 각광받는 상품들을 특별가에 구입할 수 있는 절호의 기회"라고 소개했다.

