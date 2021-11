한화자산운용 TDF 시리즈, 연초 이후 수익률 TOP10 중 가장 많아

[아시아경제 황준호 기자] 한화자산운용은 '한화LifePlusTDF(타겟데이트펀드) 시리즈'가 연초 이후 수익률이 존재하는 106개 TDF 중 수익률 상위 10개 중 4개를 차지하고 있다고 18일 밝혔다. 국내 자산운용사 중 가장 고르게 최상위권 성과를 나타냈다는 게 한화자산운용 측 평가다.

18일 펀드스퀘어에 따르면 '한화LifePlusTDF2050'는 연초 이후 17.90%의 수익률로 전체 TDF 중 4위를 차지했다. '한화LifePlusTDF2045'는 17.65%로 5위, '한화LifePlusTDF2040'는 17.60%로 6위, '한화LifePlusTDF2035'는 16.45% 수익률로 9위를 차지했다.

이 TDF들은 최근 3년(2018.11.15~2021.11.15) 수익률이 존재하는 49개 TDF 중에서도 수위에 들었다. 한화LifePlusTDF2045는 49.06% 수익률로 2위, 한화LifePlusTDF2040은 48.34%로 3위, 한화LifePlusTDF2035은 45.60%로 8위에 올랐다.

변재일 한화자산운용 펀드매니저는 "한화LifePlusTDF의 우수한 성과는 자산 배분 역량과 환율 전략, 크게 두 가지 요인 때문"이라며 "올해 미국과 유럽 선진국 주식에 전체 포트폴리오의 40% 수준(전체 빈티지 평균)으로 투자했고, 해당 국가 주식 시장의 우수한 성과가 펀드 성과에 상당 부분 기여했다"고 말했다.

