오비맥주, 물류 직매장 지게차 내년 말까지 전기차로 교체

[아시아경제 임혜선 기자] 오비맥주가 전국 21개 물류 직매장의 지게차를 내년 말까지 100% 전기차로 교체·운영한다고 18일 밝혔다.

오비맥주는 물류 운영 과정에서 배출되는 탄소를 줄이고 작업자의 업무 효율성을 개선하기 위해 기존 디젤 지게차를 전기 지게차로 교체한다. 이를 통해 국내뿐 아니라 전세계적 화두로 떠오른 ‘탄소중립’을 실천하고 ESG 경영을 강화한다는 방침이다.

오비맥주는 이달 현재까지 30대의 전기 지게차를 도입했다. 오는 연말까지 35대를 추가 도입한다. 디젤 엔진을 사용하는 지게차는 1대당 연간 약 14t의 탄소를 배출한다. 반면 전기 지게차는 작동 시 탄소를 배출하지 않아, 이번 교체를 통해 연간 약 1176 t의 탄소 감축효과가 기대된다.

오비맥주 관계자는 “2025년까지 오비맥주가 사용하는 전력을 전량 재생 에너지로 교체하고, 탄소 배출량을 25% 감축하는 ESG 경영을 더욱 강화하기 위한 목표를 세웠다”며 “전기 지게차 같이 새로운 기술을 적극적으로 도입, 활용해 ESG 경영 실천에 앞장서는 친환경 행보를 이어 나갈 것”이라고 말했다.

