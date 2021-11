현대백화점면세점, '대한민국소통어워즈' 3관왕 수상

[아시아경제 임춘한 기자] 현대백화점면세점은 제14회 대한민국소통어워즈에서 기업 부문 대한민국소셜미디어대상, 백화점·면세점 부문 대한민국인터넷소통대상, 브랜드 부문 대한민국공감콘텐츠대상을 수상했다고 18일 밝혔다.

대한민국소통어워즈는 한국인터넷소통협회가 주관하고 과학기술정보통신부·방송통신위원회·산업통상자원부 등이 후원하는 소통·마케팅 관련 시상식이다.

현대백화점면세점은 페이스북·인스타그램 등 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다. 또한 올해 초 한국·중국 등 글로벌 고객 2000여 명과 함께 제작한 로고송 '여행갓따옴송'은 유튜브·웨이보 등에서 게시 7일만에 누적 조회수 250만회를 돌파하기도 했다.

현대백화점면세점 관계자는 "고객들의 자발적 참여를 유도, 콘텐츠를 확산하는 양방향 소통 채널로 자리잡기 위해 노력하고 있다"며 "앞으로도 다양한 콘텐츠를 통해 고객과의 소통을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr