[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] TU장학회가 동명대 재학생 15명에게 총 4000만원의 장학금을 수여했다.

TU장학회는 17일 장학금 전달식을 열었다.

전달식에는 전호환 총장 등이 참여했다.

TU장학회는 동명대 교수의 초과 시수 강의료 1학점을 장학금으로 기부하자는 취지로 2001년에 설립된 장학회이다.

시각디자인학과 정원준 교수, 기계공학부 김인호 교수, 컴퓨터공학과 김정인 교수, 미디어커뮤니케이션학과 김형곤 교수, 경영정보학과 서창갑 교수, 디지털미디어공학부 이준 연 교수, 호텔경영학과 김재석 교수가 장학회 임원으로 활동하고 있다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr