민주당 "尹 '50조원 공약' 진정성 있다면 1대1 회동 나서야"

"토론 회피, 선거전략이라면 잘못된 전략"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 윤석열 국민의힘 대선후보를 향해 "'50조 원 공약'에 진정성이 있다면, 시간끌기 하지 말고 당당히 1대1 회동 테이블로 나오기 바란다"며 이재명 대선후보와의 정책 토론을 재차 요구했다.

17일 민주당은 서면 브리핑을 통해 "이 후보의 1대1 회동과 정책 토론 공개 제안은 국민의 먹고사는 문제를 토론하자는데 야당의 대통령 후보가 못 나설 이유가 대체 무엇이냐"며 이같이 쏘아붙였다.

이어 "김기현 국민의힘 원내대표는 '국면전환용 쇼''각자의 선거전략이 따로 있다, 선대위 구성도 안되고 제대로 된 준비도 안 된 시점'이라고 변명했다"면서 "과연 윤 후보를 감싸자는 것인지, 준비 안 된 후보라고 깎아내리는 것인지 구분하기 어렵다"고 꼬집었다.

그러면서 "다시 한번 강조하지만, 민생에는 여야가 있을 수 없다"며 "윤 후보께 조언드린다. 법조계에서 전해 내려오는 오랜 비책이 1도(逃), 2부(否), 3빽(背)이라고 하는데 대통령 선거에서는 국민 앞에서 도망칠 곳도, 부정하고 넘어갈 수도, 대신 나서줄 빽도 없을 것"이라고 비판했다. 이와 함께 "이 후보는 언제라도 토론장에서 기쁜 마음으로 기다릴 것"이라고 덧붙였다.

