[아시아경제 온라인이슈팀] 개그우먼 이세영이 완벽한 뒤태를 자랑했다.

17일 이세영은 자신의 SNS에 운동복을 입고 찍은 사진 여러 장을 공개했다.

분홍색 레깅스에 흰색 탑을 매치한 이세영은 뒤를 돌아보며 운동으로 다져진 완벽한 몸매를 선보였다.

한편 이세영은 일본인 남자친구와 함께 유튜브 채널 '영평TV'를 운영 중이다.

