유타대 아시아캠퍼스, 20일 '2022년 온라인 입학설명회'

[아시아경제 박혜숙 기자] 유타대학교 아시아캠퍼스는 오는 20일 오후 1시 '2022년 온라인 입학설명회'를 연다.

줌으로 진행되는 설명회에서는 유타대학교 아시아캠퍼스 학부와 학사시스템 소개, 입학 지원 방법, 입학에 필요한 서류 준비 방법 등이 자세히 안내된다.

국내 고등학생들은 수능 점수 없이 듀오링고·토플·토익·아이엘츠 등 공인 어학성적과 내신 성적으로 지원할 수 있으며 수시와 정시, 문과와 이과, 신·편입 유형에 상관없이 중복으로 지원 가능하다.

합격한 우수 학생들에겐 별도의 장학금 혜택도 제공된다.

유타대 아시아캠퍼스는 올해 인천글로벌캠퍼스 5개 대학 가운데 유일하게 학부 신입생 정원을 충족했다. 가을학기에 입학한 학생 수는 지난해 대비 70% 증가했고, 전체 신입생 가운데 20%가 8개국에서 온 외국인 학생으로 채워졌다.

유타대 아시아캠퍼스는 170년 역사를 지닌 세계 100위권(글로벌 대학 평가 기관 QS 선정) 연구 중심 대학인 미국 유타대학교의 확장형 캠퍼스로, 2014년 인천 송도국제도시에 유타대 캠퍼스를 개교해 운영 중이다.

전기공학·컴퓨터공학·심리학·커뮤니케이션·영상영화학·도시계획학·건설환경공학 등 7개의 학부 전공과 게임학·전략적 커뮤니케이션학·다큐멘터리학·리더쉽학·심리학·도시계획학 등 6개의 부전공을 운영하고 있다.

또 공중보건학과 생명의료정보학 등 2개 전공의 석사 과정도 운영 중이다.

이번 온라인 입학설명회 사전 등록은 유타대 아시아캠퍼스 입학처 홈페이지의 온라인 신청을 통해 하면 된다.

