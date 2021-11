순천시, 따순마을 학교 수강생 모집

내년 마을공동체 공모사업 대비 밀착 교육 지원

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)가 마을공동체 활동 지원 사업인 ‘따순마을 만들기’사업의 이해를 돕고자 따순마을 학교를 운영한다고 17일 밝혔다.

이번 교육은 오는 30일부터 내달 24일까지 총 6강으로 진행되며 마을공동체의 기본 이해와 함께 그동안 공동체 공모사업 참여자가 어려워했던 사업계획서 작성, 보조금 예산 산출 방법, 회계처리 사항을 밀착 교육함으로써 따순마을 만들기 사업의 시민참여 진입을 보다 쉽게 한다는 계획이다.

마을공동체 공모사업에 관심 있는 개인 또는 단체 누구나 수강할 수 있으며, 오는 22일부터 24일까지 순천시 마을공동체지원센터 전화 또는 구글폼으로 신청이 가능하다.

교육 기간 내 수강생들은 본인이 하고자 하는 공동체 활동에 대해 사업계획서를 작성하고 마을공동체지원센터 및 마을활동가의 개별 컨설팅을 거친 후 최종 사업계획서를 제출하게 된다.

교육 과정의 80% 이상 참석하고 사업계획서 과제 제출 시 수료 가능하며, 따순마을학교 수료자는 내년 따순마을 만들기 공모사업 선정 시 가산점 혜택을 받는다.

시 관계자는 “이번 교육은 앞으로 공동체 사업을 수행하는 데 실질적인 도움이 될 수 있는 내용으로 구성했다”며 “따뜻한 순천을 만드는 공동체 활동 및 교육에 대해 많은 관심과 참여를 바란다”고 전했다.

