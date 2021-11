울산, ‘위드코로나 지원금’ 첫 지급 … 전 시민 개인당 10만원씩

울산시, ‘일상회복 희망지원금’ 결정, 12월 27일부터 4주 동안 지급

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산시가 위드 코로나 이후 전국에서 처음으로 전 시민에게 ‘재난지원금’을 주기로 했다.

울산시는 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 시민의 생활안정과 빠른 일상회복을 지원하기 위해 전 시민에게 ‘일상회복 희망지원금’을 지급한고 17일 밝혔다.

‘일상회복 희망지원금’은 11월 30일 기준 울산시에 주민등록을 두고 있는 모든 시민에게 1인당 10만원씩 지급된다.

울산시는 보통교부세 증액분 등의 추가 세수를 재원으로 활용해 총 1143억원의 예산을 투입할 계획이다.

‘일상회복 희망지원금’ 지급은 오는 12월 27일부터 시작되고 내년 1월 21일까지 4주 동안 단계별로 지급된다.

먼저 12월 27일부터 12월 31일까지 첫 일주일 동안 지역 내 기초생활수급자 3만8000여명에게 계좌입금 형식으로 10만원을 우선 지급한다.

내년 1월 3일부터는 특정 기준 없이 전 시민을 대상으로 지급이 시작된다.

1월 3일부터 7일까지는 코로나19 방역과 확산을 방지하기 위해 출생년도 끝자리에 따라 요일제를 적용해 지급할 계획이다.

이후 요일에 관계없이 누구나 신청이 가능하다.

이번 ‘일상회복 희망지원금’은 세대별이 아닌 개인별로 지급된다.

대상자가 직접 본인의 신분증을 챙겨 거주지에 해당하는 읍면동 행정복지센터를 방문해야 한다. 미성년자의 경우는 대리 신청이 가능하다.

지급형태는 8만원의 선불카드와 온누리 상품권 2만원이며, 신청 현장에서 즉시 지급한다.

울산시는 희망지원금의 일부를 온누리 상품권으로 지급해 전통시장에 활력을 주기로 했다.

선불카드는 대형마트나 백화점, 온라인 쇼핑몰 등에서는 사용이 제한되고 울산 지역 내 전통시장과 동네마트, 음식점, 미용실 등 시 전역의 소상공인 업체에서 사용할 수 있다. 온누리 상품권은 전통시장 등 지정된 가맹점에서 사용이 가능하다.

사용기한은 내년 5월말까지이며, 울산시는 지역경제 활성화를 위해 시민에게 희망지원금의 빠른 사용을 바라고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr