여가부, 수능 이후 청소년 진로·심리 상담 등 체험활동 제공

[아시아경제 한진주 기자] 여성가족부는 2022년 대학수학능력시험 준비로 지친 청소년들을 위한 진로·심리 상담 등 다양한 체험활동 프로그램을 제공한다고 17일 밝혔다.

전국 청소년상담복지센터에서는 청소년들이 진로에 대한 부담과 고민을 해결할 수 있도록 심리 상담과 진로탐색 프로그램을 진행한다.

지역별로 직업 전문가와 온라인에서 상담 받을 수 있도록 지원하는 ‘온라인 희망 직업 전문가와 만남(광주)’, 자기 이해를 위한 체험활동과 가족관계 증진을 돕는 ‘행복페스티벌 홍보관(대구)’ 등을 운영한다.

청소년상담1388은 청소년의 일상적인 고민 상담부터 가출, 폭력 등 위기상담 등을 연중 24시간 운영한다. 전화·카카오톡·문자·온라인을 통해 편리하게 상담 받을 수 있다.

전국 청소년수련관과 문화의집 등에서는 과학캠프, 봉사활동, 공예, 영화제작, 동아리 활동 등 다양한 프로그램을 제공한다. 지역별로 이용할 수 있는 청소년활동 프로그램들은 청소년활동정보서비스(e청소년)에서 찾아 볼 수 있다.

단계적 일상회복에 따라 늘어난 모임이 일탈로 이어지지 않도록 지방자치단체, 지역경찰, 청소년유해환경감시단 등 민간단체들과 합동으로 청소년유해환경 점검을 실시한다.

수능 전후 4주간 학교 주변과 유해업소 밀집지역을 중심으로 청소년 출입·고용금지 위반, 술·담배 등의 판매 등 청소년 유해행위를 점검하고 청소년 유해환경 개선 캠페인을 진행한다.

최성유 여성가족부 청소년정책관은 "수능 이후 힘든 시간을 보내고 있는 청소년은 혼자 고민하지 말고 청소년상담복지센터, 청소년상담1388에 도움을 요청해 꼭 상담을 받길 바란다"며 "청소년들이 유해환경으로부터 보호될 수 있도록 지속적으로 점검·계도를 실시하겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr