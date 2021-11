"나라 꼴 잘 돌아간다" 진중권, 선관위 인용보도 주의 처분 비판

선관위 "일방적 비판 여과 없이 보도, 선거에 영향 줘"

보도 11건에 주의·협조요청 조치

[아시아경제 강주희 기자] 진중권 전 동양대 교수가 자신의 글을 인용해 보도한 일부 언론에 '주의' 조치를 취한 중앙선거관리위원회 결정에 대해 16일 "나라 꼴 잘 돌아간다"고 비판했다.

앞서 중앙선거관리위원회 인터넷보도심의위원회(심의위원회)는 이재명 더불어민주당 대선 후보에 대한 진 전 교수의 발언이나 글을 인용 보도한 일부 언론에 '주의', '공정보도 협조요청' 등의 조치를 했다.

심의위원회는 지난 10일 '2021년 제20차 위원회의 조치내역'을 홈페이지에 공개하고 총 12건 중 11건의 언론 보도에 대해 이 같은 조치를 했다고 밝혔다. 선관위의 이번 조치는 이 후보의 이의 신청에 따른 것으로 추측된다.

조치 대상 보도는 진 전 교수가 페이스북·유튜브 등 사회관계망서비스(SNS)에서 이 후보에 대해 "이분이 실성을 했나", "마구 질러댄다" 등의 발언을 한 내용을 다룬 기사가 다수 포함됐다.

심의위원회는 "특정 논객의 페이스북 글을 그대로 인용하였다"라면서도 "신청인에 대한 일방적인 비판을 여과 없이 보도한 것은 특정 후보자에 대해 유·불리한 영향을 미칠 수 있다"고 설명했다.

심의위원회가 사실상 취재원의 발언을 그대로 전달하는 인용 보도를 선거법 위반이라고 판단한 것이어서 일각에선 언론 자유를 지나치게 침해한다는 비판이 나오고 있다.

이와 관련해 진 전 교수는 페이스북에 관련 기사를 공유하고 "재미있네. 벌써 공화국 최고 존엄인가?"라며 이 후보를 겨냥했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr