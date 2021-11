"이재명 대통령 꿈꾼다"는 '나꼼수' 김용민 "與 의원 SNS 전수조사할 것…열심히 활동하시라"

김용민, 이재명 후보 지지

"오는 25일까지 與 의원 SNS 전수조사…하위 80위 공개할 것"

[아시아경제 박현주 기자] 팟캐스트 '나는 꼼수다' 멤버였던 김용민 평화나무 이사장이 이재명 더불어민주당 의원에 대한 지지를 밝히면서 "민주당 국회의원들 사회관계망서비스(SNS)를 전수 조사해 하위 80위를 공개하고자 한다"고 밝혔다.

김 이사장은 지난 16일 자신의 페이스북에 글을 올려 "이재명 대통령을 꿈꾸는 백성 김용민"이라며 "의원님들의 SNS는 우리 같은 보잘 것 없는 백성들에 비해 주목도가 높고 한마디 한마디가 뉴스가 되는 경우가 많다"고 운을 뗐다.

이어 "우리 백성들이 아무리 열심히 좋은 세상 만들기 위해 게시물을 올려봤자 주변 및 사람에게 공유되고 말 뿐이다. 그러나 의원님들의 SNS는 굉장히 큰 스피커이자 무기"라면서 "많은 수의 의원님들이 열심히 민주정부 재창출을 위해 애쓰시는 줄 아는데, 그렇지 않은 의원님들 때문에 지지자들의 힘이 많이 빠진다"고 강조했다.

김 이사장은 이날부터 오는 25일까지 민주당 의원들의 SNS를 전수 조사해 하위 80위를 공개하겠다고 밝혔다. 그는 "SNS가 없어도 문제지만 있는 SNS를 활용도 안 하는 의원님의 성함을 부득이 공개하고자 한다"며 "오늘부터 열심히 활동하시고, 또 기록을 남기시고, 하다못해 후보에게 도움이 될 게시물 링크라도 하시기 바란다"고 말했다.

끝으로 그는 "이번엔 정성평가를 하지 않는다. 숫자만 볼 것"이라며 "그 결과가 의원님들에게 나쁘게 작용하지 않기를 바란다. 더 나은 세상을 위해"라고 덧붙였다.

