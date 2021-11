KB증권 "K-배터리 산업 비중확대…양극재 최선호"

내년 EV배터리 수요 올해 대비 69% 증가

국내 배터리 기업 영업이익 2023년 3조7000억원 전망

[아시아경제 이민지 기자]내년 국내 배터리 기업들의 실적 호전이 가속화될 것이란 전망이 나온다. 선제 증설과 수주확보를 통해 국내 배터리 기업의 영업이익은 올해 1조원 수준서 2023년엔 3조원으로 급성장할 것으로 전망된다.

17일 KB증권은 “한국 EV 배터리 생산업체와 소재 업체 모두 전방 수요의 성장 수혜를 누릴 것으로 예상된다”고 분석했다. 2022년에도 전기차 판매량 확대가 지속되면서 EV배터리 기업의 본격적인 실적 호전이 예상되는데 2차전지 소재 업체들도 EV용 소재 수요 증가에 따른 매출 확대가 기대되며 양극재 업체들의 실적 개선세가 돋보일 것으로 기대된다는 판단에서다.

내년 세계 EV배터리 수요는 537GWh로 올해 대비 69%가량 늘어날 것으로 전망된다. 이에 따라 내년 한국 EV배터리 3개 기업의 매출액과 영업이익은 44조9522억원, 2조6896억원으로 1년 전 대비 39%, 118% 성장할 것으로 기대된다. 선제적인 증설과 수주 확보를 통해 K-배터리 영업이익은 올해 1조2000억원에서 2023년에는 3조7000억원까지 증가할 전망이다. 2023년에는 전지 사업의 EBITA가 설비투자를 웃돌면서 잉여현금흐름(FCF) 창출까지도 가능할 것으로 기대된다.

백영찬 KB증권 연구원은 “2차전지 소재 4사(SK아이이테크놀로지, 포스코케미칼, 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 566,500 전일대비 6,000 등락률 +1.07% 거래량 41,271 전일가 560,500 2021.11.17 09:28 장중(20분지연) 관련기사 기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세 close , 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 241,200 전일대비 9,700 등락률 +4.19% 거래량 295,689 전일가 231,500 2021.11.17 09:28 장중(20분지연) 관련기사 기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환[클릭 e종목] "엘앤에프, 계속되는 실적 개선"코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감 close )의 내년 연결기준 합산 영업이익은 8134억원으로 추정되며 전년대비 76.2%가량 증가할 것”이라며 “2차전지 소재 업종의 향후 3년간 연평균 영업이익 증가율은 72.5%로 예상되며 같은 기간 코스피의 영업이익 연평균 성장률(27.9%)을 크게 웃돌 것”이라고 말했다.

2차전지 소재 업종 중에선 양극재 산업에 주목할만하다. 양극재는 2차전지 소재 중 기술발전 속도가 가장 빠르며 하이니켈 삼원계 양극재를 중심으로 원가절감과 주행거리 개선이 동시에 이뤄지고 있다. 업종 평균 마진도 개선세를 보이고 있는데 다른 소재 업체들의 마진율이 올해 들어 제자리걸음을 보이고 있지만 양극재 업체들의 마진율은 제품 믹스 개선과 수직 계열화 구축, 규모의 경제 효과 등으로 빠른 속도를 보이고 있다.

소재 업종 내 최선호 종목으로는 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 566,500 전일대비 6,000 등락률 +1.07% 거래량 41,271 전일가 560,500 2021.11.17 09:28 장중(20분지연) 관련기사 기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세 close , 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 241,200 전일대비 9,700 등락률 +4.19% 거래량 295,689 전일가 231,500 2021.11.17 09:28 장중(20분지연) 관련기사 기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환[클릭 e종목] "엘앤에프, 계속되는 실적 개선"코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감 close 가 꼽혔다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 566,500 전일대비 6,000 등락률 +1.07% 거래량 41,271 전일가 560,500 2021.11.17 09:28 장중(20분지연) 관련기사 기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세 close 은 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 762,000 전일대비 2,000 등락률 +0.26% 거래량 41,787 전일가 760,000 2021.11.17 09:28 장중(20분지연) 관련기사 기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감코스피, 장중 '3000선' 붕괴...개인·기관 매도세 close 와 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 225,500 전일대비 3,500 등락률 -1.53% 거래량 51,982 전일가 229,000 2021.11.17 09:28 장중(20분지연) 관련기사 거세진 인플레 압력에…투자 전략 '갈팡질팡' 유류세 인하 D+2, 평균 14.1원 ↓…11월 둘째주 휘발윳값 1807원원[금요스토리] 유류세 인하 첫 날 주유소 가보니…"가격 그대로 VS 부담 덜었다" close 의 양극재 핵심 파트너로서 전방 고객의 성장으로 인한 수요 증가가 기대된다. 백 연구원은 “전구체 등의 수직 계열호를 통한 원재료 소싱 이점을 통해 경쟁사 대비 뛰어난 수익성이 부각된다”고 말했다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 241,200 전일대비 9,700 등락률 +4.19% 거래량 295,689 전일가 231,500 2021.11.17 09:28 장중(20분지연) 관련기사 기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환[클릭 e종목] "엘앤에프, 계속되는 실적 개선"코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감 close 의 경우 가장 공격적으로 전기차 배터리 생산량을 늘리고 있다는 점이 매력을 높인 것으로 제시됐다. 백 연구원은 “테슬라향 NCMA 양극재가 실적에 본격적으로 기여하기 시작하면서 매출과 이익이 빠르게 증가하고 있다”며 “향후 테슬라에 양극재를 직납할 가능성도 존재한다”고 말했다.

