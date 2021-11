대표 구속된 도이치모터스…"대표 변경 검토중"

[아시아경제 이민우 기자] 도이치모터스 도이치모터스 067990 | 코스닥 증권정보 현재가 7,610 전일대비 200 등락률 +2.70% 거래량 274,017 전일가 7,410 2021.11.17 09:28 장중(20분지연) 관련기사 도이치모터스, 71억원 규모 자사주 취득 결정도이치모터스, 2Q 영업익 207억…전년比 2.3%↑[클릭 e종목]"도이치모터스, 신차 판매 호조 리레이팅 가능성" close 는 주가조작 혐의로 검찰에 구속된 권오수 대표에 대해 "권 대표는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 혐의 등으로 현재 구속돼 수사 중에 있으나 본건 혐의와 관련하여 현재까지 확정된 사실은 없다"며 "당사는 정상적인 경영활동을 위해 당사 정관 제33조에 따른 대표이사 변경 등을 검토하고 있다"고 공시했다.

앞서 서울중앙지검 반부패·강력수사2부(조주연 부장검사)는 지난 12일 자본시장법 위반 혐의로 권 회장에 대해 사전 구속영장을 청구했다. 이에 서울중앙지법 이세창 영장 전담 부장판사는 전날 권 회장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 "증거를 인멸할 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

검찰에 따르면 권 회장은 2009~2012년 도이치모터스 최대 주주이자 대표로 근무하며 회사 내부 정보를 유출하고 외부 세력을 '선수'로 동원하는 등 방식으로 주식 1599만여주(636억원 상당)를 불법 매수해 주가를 조작한 혐의를 받는다.

