G마켓·옥션 빅스마일데이, 스마일배송 34%↑…카테고리별 최대 5배 급증

[아시아경제 김유리 기자] G마켓·옥션은 익일배송서비스 스마일배송이 지난 1일부터 12일까지 진행한 빅스마일데이에서 전년 대비 34% 증가했다고 17일 밝혔다.

올해는 신선식품, 도서음반·e교육, 카메라 카테고리가 높은 성장세를 보였다. 신선식품은 450%의 성장률을 기록했다. 도서음반 카테고리는 265%의 성장률을 보였고, 모바일·태블릿(111%), 건강식품(104%), 건강·의료용품(68%)도 약진했다. 주방용품(67%), 바디·헤어(59%), 커피·음료(52%) 등 대부분의 카테고리에서 전년대비 50% 이상 고른 성장세를 보였다.

이번 빅스마일데이 스마일배송은 판매 서비스 역량 강화를 통해 취급 상품 숫자를 확대했다. 벤더플렉스로 물류창고를 보유한 판매자에게 스마일배송 창고관리시스템(WMS)과 배송 역량을 제공했고, 셀러플렉스를 통해 스마일배송의 택배요율, 전담 고객서비스 등 배송 역량을 제공했다.

최고 인기 상품은 '락토핏 생유산균 골드'가 차지했다. 이어 ▲에코백스 T9 로봇청소기 ▲에르고라피도 무선청소기 ▲로보락 로봇청소기 ▲삼성전자 3도어 양문형냉장고 등이 이름을 올렸다. 스마일배송의 스테디셀러인 ▲크리넥스 3겹 데코소프트 ▲비비고 왕교자 ▲맛있는 오뚜기밥 ▲테크 파워 액체세제 ▲드시모네 캡슐 ▶닥터린 초임계 알티지 오메가3 등 생필품, 가공식품, 건강식품은 이번에도 역시 강세를 보였다.

조건희 스마일배송 팀장은 "스마일배송을 통해 다품종 상품을 취급 가능한 벤더플렉스, 셀러플렉스의 활약이 두드러졌던 만큼 앞으로도 판매자와 소비자 모두가 만족할 수 있는 다양한 배송 서비스를 선보일 것"이라고 말했다.

