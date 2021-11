이마트24, 남대문 맛집 ‘가메골왕만두’ 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 가메골손왕만두와 손잡고 자체 브랜드(PB) 상품 ‘아임이 가메골 왕만두’ 3종을 선보인다고 17일 밝혔다. 가메골손왕만두가 유통업계와 손잡고 상품을 개발하는 것은 이번이 처음이다.

해당 상품은 가메골손왕만두로부터 받은 만두소를 사용한 동일한 크기의 만두를 즉석 냉동시켜 남대문시장에서 먹던 가메골손왕만두의 맛을 그대로 즐길 수 있다.

김치왕만두와 고기왕만두가 한 개씩 들어있는 반반 왕만두는 17일부터, 김치왕만두와 고기왕만두는 오는 22일부터 판매한다. 오는 12월말까지 상품 출시를 기념해 행사카드로 결제 시 50% 할인된 가격에 구입할 수 있으며, 펩시콜라캔 또는 하루이리터 500ml를 덤으로 증정하는 행사도 진행한다.

이마트24 관계자는 “전통시장 맛집 먹거리를 편의점에서 간편하게 즐길 수 있도록 하기 위해 1년여 간의 설득과 개발 과정을 거쳐 이번 상품을 선보이게 됐다”며 “앞으로도 고객들이 다양한 지역 맛집의 먹거리를 즐길 수 있도록 차별화 상품을 선보일 계획이다”고 말했다.

