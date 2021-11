NY증시, 소매판매 호조 영향 강세 마감

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 유통 업체 실적 호조와 소매 판매 증가가 뉴욕증시 주요지수 상승을 견인했다.

16일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 54.77포인트(0.15%) 상승한 3만6142.22에, S&P500지수는 18.10포인트(0.39%) 상승한 4700.90에, 나스닥지수는 120.01포인트(0.76%) 상승한 1만5973.86에 마감했다.

개장 전 발표된 10월 소매 판매 호조인 데다 유통업체 월마트와 홈디포 실적도 기대 이상으로 나타난 것이 이날 상승세를 주도했다.

미 상무부에 따르면 10월 소매 판매는 전월보다 1.7% 증가해 시장 예상치 1.5%를 웃돌았다. 인플레 급등으로 소비자들의 부담이 커지는 상황에서도 지출이 늘었다는 점은 호재였다.

투자은행 제프리스는 "인플레이션 급등과 소비 심리 악화에도 불구하고 소비자들이 지갑을 받고 있다는 증거가 없다"라고 설명했다.

소매 판매 호조는 유통업체 실적에서도 확인됐다. 월마트와 홈디포는 월가 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했다. 월마트 주가는 2.5% 하락했지만, 홈디포 주가는 5.7% 상승했다. 하루 뒤 실적을 발표하는 로스는 4%, 타깃은 1%가량 상승했다.

이날 10년물 미국 국채금리는 큰 변동을 보이지 않으며 기술주 상승 기반을 제공했다.

하루 전 1000달러가 붕괴했던 테슬라는 4%나 상승하며 조정에서 벗어나는 모습을 보였다. 전기차 분야에서 테슬라의 경쟁사로 부상한 리비언은 이날도 15% 올랐고 루시드 역시 23%나 치솟았다.

AMD가 4%, 퀄컴은 7.9%나 오르는 등 반도체 관련주들이 강세였다.

로빈후드는 상승 모멘텀이 없다는 평가속에 3.1% 하락했다. 비트코인이 6만달러가 장중 붕괴하면서 코인베이스 주가는 0.9% 하락했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr