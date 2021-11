전 세계 4번째 FLNG '코랄 술' 출항…韓 조선, 글로벌 FLNG 시장 석권

'K-조선', 세계 대형 FLNG 4기 모두 건조 쾌거…코랄 술, 2022년부터 본격 LNG 생산

[세종=아시아경제 권해영 기자] 전 세계 4번째 초대형 해상 액화천연가스(LNF) 플랜트(FLNG)인 '코랄 술'이 경남 거제에서 모잠비크로 출항했다. 이에 따라 한국은 글로벌 FLNG 시장에서 압도적인 경쟁력을 바탕으로 코랄 술을 포함해 전 세계 대형 FLNG 4기를 모두 건조하는 쾌거를 달성했다.

16일 산업통상자원부에 따르면 이날 출항한 코랄 술은 오는 2022년 1월초 모잠비크 코랄 가스전에 도착할 예정이다.

FLNG는 해상에서 채굴한 천연가스를 배 위에서 직접 정제하고 액화해 저장·하역할 수 있는 해양플랜트다. 육상플랜트와는 달리 액화·저장설비 및 해상파이프를 설치하지 않아 환경보호 측면에서 우수하며, 이동이 가능하다는 장점을 갖는다.

한국이 세계 최초로 수주한 세계 최대 FLNG인 '프렐루드'를 시작으로 세계 최초로 건조한 'PFLNG Satu' 등 3척의 FLNG가 현재 호주, 말레이시아 해상에서 LNG 생산을 주도하고 있다. 이번에 출항한 코랄 술은 모잠비크 최초의 FLNG로서, 모잠비크 4구역 광구 내 코랄가스전으로 이동, 내년부터 본격적으로 LNG생산에 돌입할 예정이다. 가스전 탐사부터 한국가스공사가 지분 10% 규모로 참여하고 있는 모잠비크 4구역 해상광구는 2020년 국내 LNG 소비량 기준으로 약 30년간 사용할 수 있는 양의 매장량을(원시부존량 85TCF) 가진 세계 최대 규모의 천연가스전이다.

산업부 관계자는 "가스전 개발을 통한 추가적인 LNG 생산량 증산시 이를 운반할 LNG 운반선의 발주가 예상돼 현재 글로벌 LNG 운반선 시장을 선도하는 국내 조선사에 큰 도움이 될 것"이라며 "가스전 개발에 필요한 육·해상 플랜트 및 해상경비정 등이 발주되는 경우 경쟁력 있는 국내 기업의 추가적인 사업 참여가 가능할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

아울러 우리나라는 2020년 모잠비크 로부마 유역 내 1구역 프로젝트에 참여하게 될 LNG 운반선 17척(31억5900만달러 규모)도 수주한 바 있다. 이는 환산톤수(CGT) 기준 국내 조선사 수주 역사상 최대 규모(149만CGT)이며, 수주액 기준으로는 2015년부터 최근 7년 내 국내 최대 규모(약 32억달러)이다.

산업부 관계자는 "향후 모잠비크 현지 사정이 더욱 안정화되면서 1구역 가스전 개발 프로젝트가 정상적으로 추진되면 본격적인 건조에 착수할 것으로 전망된다"고 말했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr