경남선 도민이 좋은 행정 직접 뽑는다 … 혁신·적극행정 우수사례 온라인 투표중

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도는 '2021년 혁신 및 적극행정 우수사례 도 통합 경진대회' 본선에 진출한 '혁신 및 적극행정 우수사례' 16건에 대한 온라인 도민투표를 17일부터 7일간 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 대회는 도와 도내 각 시·군, 지방공사·공단이 함께하는 성과 공유의 장으로, 도민이 체감하는 성과 창출 사례 발굴·확산을 위해 오는 12월 3일 개최된다.

각 지자체를 통해 접수된 우수사례는 총 73건(혁신 24, 적극행정 49)으로, 1차 예선심사 끝에 우수사례·적극행정 각각 8건이 본선에 진출했다.

투표는 분야별로 진행되며, 참여를 희망하는 도민은 경남1번가 누리집에 접속해 혁신·적극 행정 우수사례에 대해 분야별로 3건을 투표하면 된다. 도민투표 결과는 최종 순위 결정에 30%가 반영된다.

도 도정혁신추진단 관계자는 "다양한 변화와 혁신 및 적극행정의 성과를 발굴하고 공유하는 경진대회로 이어질 수 있도록 도민 여러분들의 많은 참여를 바란다"며 "도민이 변화를 체감할 수 있도록 끊임없이 노력하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr