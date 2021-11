한국테크놀로지, 블록체인 기술 접목 NFT 등 부동산 코인 개발 4자 업무협약 체결

[아시아경제 장효원 기자] 코스닥 상장사 한국테크놀로지 한국테크놀로지 053590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,155 전일대비 25 등락률 -2.12% 거래량 637,069 전일가 1,180 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 한국테크놀로지, ‘부동산 접목한 가상화폐’ 사업 목적 추가 예정[e공시 눈에 띄네]코스닥-5일대우조선해양건설, 동두천중앙역 엘크루 1순위 청약 마감 close (대표 신용구)는 서울 중구 T타워 대회의실에서 대우조선해양건설, 체인스트리, 파란자산운용과 함께 ‘NFT 부동산 코인 개발을 위한 4자 업무협약(MOU)’을 체결했다고 16일 밝혔다.

협약식에는 한국테크놀로지 신용구 대표, 대우조선해양건설 장세웅 부사장, 체인스트리 임장원 대표, 파란자산운용 정정한 전무를 비롯한 관계자들이 참석했다.

이번 협약으로 한국테크놀로지·대우조선해양건설·체인스트리·파란자산운용은 블록체인 기술을 통한 부동산 분양 관련 하우스 코인(가칭)의 완성도 확보 및 실생활 적용을 위해 상호 전략적 협력관계를 구축할 방침이다.

협약에 따르면 한국테크놀로지는 SPC의 설립, 토큰의 발행 및 제반 홍보를 통한 분양을 담당하며 각 프로젝트별 운영과 관리를 맡는다.

대우조선해양건설은 사업 대상 부동산에 대한 타당성 검사 및 필요시 실내·외 건축 관련 업무를 담당하며 해당 부동산의 경쟁력 제고에 기여한다.

체인스트리는 코인 관련 솔루션 개발, 운영 및 유지보수 업무 등의 기술적 지원을 담당하며 파란자산운용은 금융구조화 등에 대한 PM역할을 수행한다.

블록체인 기술이 기반인 NFT(Non-Fungible Token)는 예술품, 부동산, 디지털 콘텐츠 등 자산에 고유의 값을 매긴 디지털 자산으로 복제할 수 없으면서도 거래 내용 추적이 가능해 안정적이다.

신용구 한국테크놀로지 대표는 “한국테크놀로지가 주도하는 이번 신사업은 부동산 시행과 분양에 가상 화폐를 접목한 첫 사례로 부동산 시장의 게임 체인저가 될 것”이라며 “이러한 미래 기술을 먼저 선점해 시대를 앞서가는 한국테크놀로지가 되도록 최선을 다하겠다”라고 전했다.

한편 한국테크놀로지는 지난 10일 공시를 통해 오는 12월 24일 서울 중구 한국테크놀로지 본사 8층에서 열리는 임시주주총회에서 ▲블록체인 암호화 자산매매 및 중개업 ▲블록체인 소프트웨어 개발 및 공급업 ▲부동산 분양 ▲부동산 시행업 등의 사업 목적을 추가한다고 밝힌 바 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr