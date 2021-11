교원KRT, 태국·필리핀·싱가폴 골프여행 상품 출시

무제한 라운딩, 여행 결합, 골린이 패키지 등 다양한 구성

[아시아경제 김희윤 기자] 교원KRT(대표 장동하)는 겨울 골프시장을 겨냥한 태국, 필리핀, 싱가폴 골프여행 상품을 출시한다고 16일 밝혔다.

먼저 ‘매일 36홀’ 상품은 골프 마니아들에게 알려진 태국 치앙마이 메조 골프리조트 또는 방콕 써제임스 리조트에서 진행된다. 입국 당일 PCR 검사를 진행, 음성 판정 시점 이후 골프를 즐길 수 있다.

5일, 6일 체류 일정에 따라 각각 90홀(18홀 기준 5회), 126홀(6회) 라운딩이 기본 진행된다. 고객 요청 시 골프장 운영 상황에 따라 추가 라운딩도 가능하다. 현지서 동반자 조인 진행도 가능해 인원 모집 부담없이 예약이 가능하다. 해당 상품은 12월 초부터 이용 가능하다.

골프와 함께 현지 여행을 원하는 이들은 ‘골프·투어 패키지’ 2종을 이용 할 수 있다. 여행 코스에 따라, ‘싱가폴 푸켓 미션힐 CC리조트 라운딩과 선셋요트 크루즈 여행 패키지, 치앙마이 5성급 호텔과 7개 골프장 중 하나를 선택해 오전 라운딩과 오후 관광 일정을 진행하는 상품으로 구성됐다.

골린이(골프+어린이)를 위한 패키지는 ▲한 곳에 머물며 먹고 자고 즐기는 ‘치앙마이 가싼 쿤탄 패키지’ ▲매일 다른 골프장에서 36홀씩 즐기는 ‘방콕 아유타야 패키지’ ▲원하는 항공편을 직접 골라 결합하는 ‘필리핀 더 드림 클락 패키지’로 구성했다.

특히, 더 드림 클락 패키지는 2박 3일간 비교적 쉬운 난이도의 미모사 GC 또는 루이시따 GC에서 정규 18홀 2회 이용에 추가 9홀이 함께 제공돼 초보자 훈련 패키지로 제격이라고 회사 측은 설명했다.

교원KRT 관계자는 “최근 높아진 국내 라운딩 비용과 추운 겨울을 피해 해외로 눈을 돌리는 골퍼들이 늘고 있다”라며 “다양한 상품으로 만족도 향상과 함께 편안하고 안전한 골프여행 제공을 위해 위생과 방역에도 만전을 다할 것”이라고 말했다.

