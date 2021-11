[아시아경제 이선애 기자] 씨앤투스성진은 2021년 사업연도 1주당 500원 이상 현금배당을 계획하고 있다고 16일 공시했다. 씨앤투스성진은 “주주 이익환원 및 주주중시 경영의 일환으로 2021년 사업연도(제19기)에 대해 다음과 같은 현금배당을 계획하고 있다”고 밝혔다. 배당기준일은 2021년 12월31일이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr