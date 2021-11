국내 최대 스타트업 축제 ‘컴업 2021’ 17일 개막

단계적 일상회복과 함께 오프라인 중심 대규모 행사 개최

혁신 스타트업 ‘컴업 스타즈’ 72개사 피칭, 비즈매칭 등 진행

[아시아경제 김희윤 기자] 세계 각국에 한국 스타트업 생태를 알리고 K-스타트업의 해외진출 기회가 될 아시아 최고 스타트업 축제 컴업(COMEUP)이 오는 17일부터 19일까지 사흘간 일정으로 개최된다.

중소벤처기업부와 컴업 2021 조직위원회는 16일 글로벌 스타트업 페스티벌 ‘컴업 2021’이 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 개최한다고 밝혔다

‘컴업(COMEUP)’은 전 세계에 국내 창업 생태계의 우수성을 알리는 국제행사로 2019년 부터 시작됐다.

중기부는 단계적 일상회복과 함께 오프라인 중심의 대규모 글로벌 스타트업 행사를 통해 국내외 혁신 스타트업과 투자자, 글로벌 기업 간 소통과 교류를 한층 강화할 계획이다.

올해 슬로건(주제)은 미트 더 퓨쳐(Meet the Future?Transformantion(대전환))로 스타트업들이 코로나 이후 시장환경 변화를 조망하고 다가오는 미래를 준비한다는 취지를 압축적으로 표현했다.

17일 열리는 ‘컴업(COMEUP) 2021’ 개막식은 주제 영상, 축사, 환영사, 라운드 테이블, 스타트업 부스 참관 순으로 진행됐다.

문재인 대통령은 개막식 영상 축사를 통해 ‘컴업2021’의 성공적인 개최와 국내 창업 생태계의 혁신 노력을 격려했다. 권칠승 중기부 장관은 환영사에서 단계적 일상 회복 단계에서 오프라인 중심의 행사로 개최하는 ‘컴업’ 행사의 개최 의미를 강조하고, 제2벤처 붐과 혁신 창업 열기의 지속 확산을 위해 스타트업의 교류·협력 강화 등 혁신 스타트업 육성에 대한 정책 의지를 밝혔다.

이어 지난 1년간 컴업 조직위원장으로 행사를 준비한 안성우 직방 대표가 라운드 테이블에 사회자로 나서 ‘대한민국 스타트업계의 대전환’을 주제로 6명 패널의 열띤 토론이 전개됐다.

개막식 영상은 ‘컴업 누리집’과 ‘컴업 유튜브 채널’을 통해 온라인으로 생중계됐다. 3일간 개최되는 모든 행사도 온라인을 통해 볼 수 있다.

‘컴업(COMEUP) 2021’은 최신 창업 경향과 사회적 관심을 반영한 12개 세션의 ‘컨퍼런스’와 국내외 혁신 스타트업인 ‘컴업 스타즈’ 피칭, 글로벌 기업의 개방형 혁신전략 쇼케이스 등으로 구성된다. 컨퍼런스는 글로벌 스타트업 트렌드를 선도하는 해시드 김서준 대표 등 저명한 연사 84명이 참여해 열띤 강연과 패널 토크를 진행할 예정이다.

‘컴업(COMEUP) 2021’을 대표하는 혁신 스타트업인 ‘컴업 스타즈’ 72개사는 국내외 투자자 대상으로 기업 소개(IR), 비즈매칭, 부스 전시를 통해 참여기업의 투자유치와 기업 홍보에 실질적인 도움을 줄 것으로 기대된다.

특히 올해 새롭게 시도되는 ‘개방형 혁신전략 쇼케이스’에서는 개방형 혁신을 활발히 추진하는 삼성, 구글 등 18개 글로벌 기업의 추진 방향과 세부 전략을 소개해 스타트업과 글로벌기업 간 협업모델을 발굴할 예정이다.

특별행사로는 1일차 ‘도전! K-스타트업 왕중왕전’, 2일차 ‘글로벌 스타트업 데이‘, 3일차 ‘대스타트 해결사 플랫폼 왕중왕전’이 진행된다.

권칠승 중기부 장관은 “이번 행사를 통해 스타트업에 과감히 도전하는 창의적 인재들이 늘어나고, 창업 생태계로 투자 자금이 집중적으로 유입되길 기대한다”며 “혁신 창업·벤처 생태계 조성을 위한 노력을 지속적으로 전개해 컴업이 세계 최고의 스타트업 축제로 도약할 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

