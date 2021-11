국내 은행권 3분기 순익 4.6조원…대출 증가 힘입어 1.1조원 ↑

[아시아경제 박선미 기자]국내 은행권의 3분기 순이익이 대출자산 증가에 힘입어 4조6000억원으로 급증했다. 금융당국은 코로나19 영향 장기화, 금리상승 등으로 차주들의 상환능력이 저하될 가능성이 있어 은행이 손실흡수능력을 유지하도록 유도할 방침이다.

16일 금융감독원에 따르면 올해 3분기 국내은행의 당기순이익은 4조6000억원으로 지난해 3분기 3조5000억원 대비 1조1000억원 증가했다. 1~3분기 누적 순이익 역시 15조5000억원으로 1년 전 같은기간 보다 5조3000억원 늘었다.

대출자산 증가로 이자이익이 1조3000억원 증가한 게 순익 증가에 큰 영향을 미쳤다. 국내은행의 3분기 이자이익은 11조6000억원이다. 이는 순이자마진(NIM)이 1.44%로 전년 동기 대비 0.04%p 상승한데다 대출채권 등 이자수익 자산 증가세 지속에 기인한 것이다.

반면 3분기중 국내은행의 비이자이익은 1조2000억원으로 전년 동기 1조8000억원 대비 6000억원 감소했다. 외환·파생(-5000억원), 유가증권(-1000억원), 수수료(-300억원) 등 대부분의 부문에서 감소했다.

3분기중 국내은행의 대손비용은 3000억원으로 전년 동기(1조5000억원) 대비 1조1000억원 줄었다. 양호한 수준의 자산건전성 지속 및 지난해 코로나19에 따라 충당금 적립을 확대한 기저효과 영향을 받았다.

한편 3분기 국내은행의 총자산순이익률(ROA)은 0.56%로 전년 동기(0.47%) 대비 0.09%포인트 상승했다. 자기자본순이익률(ROE)도 7.36%로 전년 동기(6.29%) 대비 1.07%포인트 높아졌다.

금융당국 관계자는 "코로나19 영향이 장기화되는 상황에서 최근 시장금리 상승 등으로 한계차주들의 상환능력이 저하될 가능성이 있다"며 "은행이 충당금을 충실히 적립하는 등 손실흡수능력을 유지하도록 유도할 것"이라고 전했다.

