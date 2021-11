'TIGER Fn메타버스 ETF' 순자산 2000억원 돌파

[아시아경제 황준호 기자] 미래에셋자산운용의 TIGER Fn메타버스 TIGER Fn메타버스 400970 | 코스피 증권정보 현재가 13,350 전일대비 15 등락률 +0.11% 거래량 1,581,550 전일가 13,335 2021.11.16 10:21 장중(20분지연) 관련기사 [실전재테크] '맥 없는 증시' 맥 있는 테마 ETF 각광 close ETF의 순자산이 2000억원을 돌파했다.

16일 한국거래소에 따르면 15일 종가 기준 TIGER Fn메타버스 TIGER Fn메타버스 400970 | 코스피 증권정보 현재가 13,350 전일대비 15 등락률 +0.11% 거래량 1,581,550 전일가 13,335 2021.11.16 10:21 장중(20분지연) 관련기사 [실전재테크] '맥 없는 증시' 맥 있는 테마 ETF 각광 close ETF 순자산은 2302억원이다. 지난달 13일 상장한 해당 ETF는 10영업일만에 순자산 1000억원을 돌파한 바 있으며, 한 달여 만에 순자산 2000억원을 넘었다.

TIGER Fn메타버스 TIGER Fn메타버스 400970 | 코스피 증권정보 현재가 13,350 전일대비 15 등락률 +0.11% 거래량 1,581,550 전일가 13,335 2021.11.16 10:21 장중(20분지연) 관련기사 [실전재테크] '맥 없는 증시' 맥 있는 테마 ETF 각광 close ETF는 메타버스 플랫폼 및 IT하드웨어 기업을 중심으로 국내 메타버스 밸류체인에 투자한다. 메타버스(Metaverse)란 가상세계로, 실제와 같은 경제적 흐름 등이 재현될 수 있는 잠재성을 지닌 공간을 말한다. ETF는 국내 메타버스 산업이 아직 초창기 단계인 점을 감안, 연관도가 떨어지는 종목을 배제하고 소수 종목에 집중 투자한다.

이 ETF는 FnGuide 메타버스테마 지수를 추종한다. 이 지수는 AI 키워드 검색 기술을 활용해 IT 하드웨어, 플랫폼, 콘텐츠 등 메타버스 산업분야에 관련된 종목을 균형 있게 편입한다. 지수 리밸런싱은 매년 6월과 12월 정기변경을 진행하며, 3월과 9월 수시변경을 통한 신규 상장 종목 편입도 가능하다. 현재 지수는 하이브, 위지윅스튜디오, JYPEnt. 등 20여 종목으로 구성됐다.

권오성 미래에셋자산운용 ETF마케팅부문장은 " TIGER Fn메타버스 TIGER Fn메타버스 400970 | 코스피 증권정보 현재가 13,350 전일대비 15 등락률 +0.11% 거래량 1,581,550 전일가 13,335 2021.11.16 10:21 장중(20분지연) 관련기사 [실전재테크] '맥 없는 증시' 맥 있는 테마 ETF 각광 close ETF는 NFT, 블록체인, 게임, 엔터 등 최근 강세를 보이고 있는 메타버스 연관 종목을 편입하고 있고, 기초지수 수시변경으로 신규 상장종목 편입이 가능해 투자자 관심이 높다"며 "미래에셋은 앞으로도 다양한 테마를 발굴함으로써 투자자에게 적합한 투자수단을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr