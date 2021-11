고창군 ‘농작물 재해보험 지원사업’ 추진

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군(군수 유기상)은 농가의 소득과 경영안정을 도모하고 농업 재생산 활동을 뒷받침하기 위해 ‘농작물 재해보험 농가부담금 지원사업’을 추진한다고 16일 밝혔다.

농작물 재해보험은 현재 67개 품목이 판매되고 있다.

가입기간은 품목별로 재배시기에 맞춰 별도로 운영되며 보험가입을 희망하는 농업인은 가까운 지역농협에서 가입이 가능하다.

인삼 품목은 오는 26일까지이며 오디, 복분자, 매실, 자두, 복숭아, 포도 품목은 내달 3일까지 재해보험 가입 접수를 받고 있다.

농가 보험료 부담을 경감시키기 위해 정부에서 총 보험료의 50%를 지원하고, 전북도와 고창군에서 30%를 지원해 농가에서 부담하는 보험료는 20%이다.

군 관계자는 “올해도 냉해, 강풍, 서리 등 자연재해로 농작물이 많은 피해를 입었으나 다행히 보험에 가입한 농가는 피해 보상을 받는 혜택을 받았다”며 “내년에도 자연재해가 없다는 보장이 없음으로 농작물재해보험에 꼭 가입해달라고 당부한다”고 말했다.

