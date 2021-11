셀바스 AI, 핑거아이즈와 메타버스 협력…"'리얼타임 디지털 휴먼 프로젝트' 진행"

[아시아경제 유현석 기자] 인공지능(AI) 전문기업 셀바스AI 셀바스AI 108860 | 코스닥 증권정보 현재가 7,630 전일대비 810 등락률 +11.88% 거래량 2,172,071 전일가 6,820 2021.11.16 09:18 장중(20분지연) 관련기사 언택트 바람 타고…셀바스AI, 2017년 이후 분기 최대 매출“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정셀바스AI, 메타버스 랩 신설…"음성기술 기반 메타버스-NFT 사업 본격화" close 는 메타버스(Metaverse) 첫 프로젝트 ‘리얼타임 인터랙션 디지털 휴먼(Digital Human)’을 통해 관련 시장을 적극 공략한다.

셀바스AI는 메타버스 플랫폼 전문기업 핑거아이즈와 ‘메타버스 플랫폼 사업 협력’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다. 핑거아이즈는 MMORPG 개발 및 서비스 경험을 바탕으로 VR, AR, XR, MR 등의 기술력이 적용된 멀티 플랫폼 용 메타버스 플랫폼을 개발 중이다.

셀바스AI는 메타버스 사업을 본격화하기 위해 음성기술 기반 ‘메타버스 랩’을 신설했다. 22년 이상 쌓아온 인공지능 기반 딥러닝 기술 및 음성인식, 음성합성 기술력과 노하우를 기반으로 국내 최초로 리얼타임 인터랙션(상호작용)이 가능한 ‘디지털 휴먼’ 제작 프로젝트를 추진 중이다.

‘디지털 휴먼’은 메타버스 내2D, 3D Model, Brand Voice 뿐 아니라 극 사실적인 실시간 소통이 가능하다. 특히 회사는 메타버스에서 필수 요소인 ▲디지털 휴먼과의 극 사실적인 실시간 소통 ▲3D 디지털 휴먼의 음성과 동기화 된 표정 ▲음성합성 기술로 생성한 음성을 말하는 입술의 움직임을 최대한 사람과 비슷하게 구현한다는 계획이다.

회사 측은 현재 시장에서 언급중인 디지털 휴먼은 대부분 쌍방향 소통이 거의 없는 일방향 IP 중심이었으나 향후 메타버스 내 디지털 휴먼의 필수 조건은 실시간 쌍방향 소통일 것이라고 전망하고 있다. 셀바스 AI는 보유한 음성인식, 음성합성, 자연어처리 등 HCI(Human Computer Interaction) 기술을 기반으로 ‘인간과 같은 기술(Human Like Technology)’ 개발을 목표로 하고 있다.

셀바스 AI 관계자는 “지난해부터 당사가 보유한 기술을 기반으로 기존 2D, 3D 모델, 브랜드 보이스(Brand Voice)뿐만 아니라, 리얼타임 렌더링을 통한 실시간 반응 및 소통이 가능한 ‘디지털 휴먼’을 개발 중”이라며 “세계 최초 공개를 목표하고 있으며, 이번 개발이 성공적으로 마무리되면 당사의 메타버스 사업 성장세는 더욱 가속화될 전망”이라고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr