롯데홈쇼핑, 한채영의 유튜브 예능 '불라방'과 협업 진행

예능형 라이브커머스 채널 '불라방'과 협업, 모바일 생방송

12일 배우 한채영, SF9 인성 '메트로시티' 방문편 공개, 19일 '엘라이브' 판매

[아시아경제 김유리 기자] 롯데홈쇼핑은 배우 한채영과 아이돌그룹 SF9의 인성 출연으로 화제가 되고 있는 예능형 라이브커머스 '불라방'과 협업해 트렌드 상품을 발굴하고 모바일 생방송을 진행하는 등 신규 콘텐츠를 강화한다고 16일 밝혔다.

'불라방'은 '불티나게 팔리는 라이브 방송'의 줄임말로 배우 한채영, SF9 인성이 브랜드 담당자와 가격 협상, 상품 검증을 진행하고 라이브커머스를 통해 판매하는 유튜브 채널이다. 지난 9월 이후 현재까지 누적 조회수 450만회 이상을 달성했다.

롯데홈쇼핑은 라이브커머스 시장 경쟁이 치열해짐에 따라 미디어 커머스 경쟁력을 강화하기 위해 콘텐츠 스튜디오인 글랜스TV가 제작 중인 '불라방'과 이색 모바일 생방송을 선보이게 됐다고 말했다.

지난 12일 공개된 '불라방' 5회 방송에서는 배우 한채영, SF9 인성이 이탈리아 패션잡화 브랜드 '메트로시티' 한국 본사를 방문했다. '메트로시티'의 대표상품 핸드백, 주얼리를 직접 살펴보고 고객 현장 인터뷰 등을 기반으로 담당자와 가격과 혜택을 협상하는 내용이다.

롯데홈쇼핑은 오는 19일 오후 8시 모바일 TV '엘라이브'를 통해 '불라방'에서 협의된 조건으로 해당 상품을 판매한다. SF9 인성이 직접 출연해 상품 소개, 유튜브 촬영 후기 등을 전달하며 재미를 더할 예정이다. '불라방' 유튜브에서 소개한 핸드백, 주얼리를 최대 69% 할인하고 방송 중 구매고객을 대상으로 커피 기프티콘(100명), 헤어슈슈(70명), 인성 친필 사인(3명) 등 각종 사은품도 제공한다. 오는 21일까지 롯데홈쇼핑 온라인몰에서도 '불라방'에서 공개된 '메트로시티'의 인기 상품을 방송에서 협상된 가격으로 판매한다.

이보현 롯데홈쇼핑 콘텐츠부문장은 "최근 콘텐츠와 커머스를 결합한 미디어 커머스가 새로운 쇼핑 형태로 자리잡으면서 예능형 라이브커머스 유튜브 채널 '불라방'과 연계해 이색 모바일 생방송을 진행하게 됐다"며 "재미와 상품성을 모두 갖춘 콘텐츠 제작 경험을 바탕으로 앞으로도 젊은층을 겨냥한 콘텐츠를 적극적으로 선보이며 미디어 커머스 기업으로서의 입지를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr