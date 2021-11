클라이맥스 스튜디오 제작

롯데엔터테인먼트는 영화 '콘크리트 마켓(가제)'이 지난 14일 촬영을 시작했다고 16일 전했다. 대지진에도 무너지지 않은 아파트에서 벌어지는 물물교환을 다룬 작품이다. 영화 '콘크리트 유토피아'·'방법: 재차의'와 드라마 'D.P.'·'지옥' 등을 만든 클라이맥스 스튜디오에서 제작한다. 메가폰은 단편영화 '타이레놀'을 연출한 홍기원 감독이 잡는다. 배우 이재인과 홍경, 정만식, 김국희, 유수빈, 최정운, 송지인 등이 출연한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr