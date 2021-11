BBQ, 하와이서 ‘K-치킨’ 선보인다

[아시아경제 문혜원 기자]제너시스BBQ는 지난 15일(현지시간 14일) 미국 하와이 호놀룰루시 카할라 지역에 34평 규모로 BBQ 쿠오노몰점(Kuono Marketplace)을 오픈했다고 16일 밝혔다.

하와이 관광청 통계에 따르면 하와이는 연간 1000만명 이상(2019년 기준)의 전세계 관광객이 모이는 최대 휴양지로 알려져 있다. 매장이 위치한 카할라 지역은 하와이에서도 세계적 부호들의 별장과 최고급 리조트인 카할라 호텔 등이 모여 있어 ‘하와이의 베버리힐스’라 불린다.

이 매장은 그랜드 오픈 이전에 현지 주민들에게 홍보하고자 지난달 28일부터 시범적으로 운영을 시작했다. BBQ에 따르면 이 곳을 찾은 현지 주민들은 BBQ의 시그니처 메뉴인 ‘황금올리브 치킨’을 가장 좋아했으며,‘오리지날 양념 치킨’, ‘허니갈릭’ 등의 메뉴도 그들의 입맛을 사로잡은 것으로 보고 있다. 이 기간에 약 5000달러의 일 매출을 기록했으며, 그랜드 오픈 날인 15일에는 6500달러의 최고 매출을 달성하며 현지인들의 가맹문의도 늘어나고 있다.

BBQ는 현재 뉴욕, 뉴저지, 캘리포니아, 텍사스, 일리노이 등 미국 내 주요지역을 포함 15개주에 진출해 있다. 운영중인 76개 가맹점을 포함해 150여개의 매장이 운영을 준비하고 있으며 캐나다를 포함한 북미지역은 총 250여개 매장이 운영 중이거나 운영을 준비하고 있다.

윤영일 BBQ 하와이 쿠오노몰점 사장은 “한국에 갈 때마다 BBQ 치킨을 맛있게 먹었고 맛과 퀄리티를 하와이에서도 유지한다면 성공 할 수 있다는 확신을 가졌다”며 “BBQ 쿠오노몰점을 시작으로 하와이 주요 상권에 2호점, 3호점 등 추가 매장들을 빠르게 오픈해 하와이 전 지역에서 고객들이 편하게, 가까이에서 K-치킨을 즐길 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

