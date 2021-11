LG전자, 러시아서 '오브제컬렉션' 출시…해외시장 확대

향후 중동·유럽 등 지속 확장 예정

LG전자가 공간 인테리어 가전 'LG 오브제컬렉션'을 러시아에 선보이며 해외시장 확장에 나섰다.

LG전자는 최근 러시아 모스크바에서 유명 패션 디자이너 이고르 샤프린, 인테리어 디자이너 안나 무라비나 등 현지 인플루언서들과 함께 오브제컬렉션 출시행사를 했다고 16일 밝혔다.

러시아에서는 오브제컬렉션 상냉장 하냉동 냉장고와 1도어 컨버터블 패키지를 시작으로 원바디 세탁건조기 워시타워, 스타일러 등으로 출시 제품군을 늘려나갈 예정이다. 현지 고객들의 선호도를 고려해 오브제컬렉션 색상 가운데 베이지, 실버를 먼저 선보이고 순차적으로 색상을 확대 적용한다.

앞서 LG전자는 지난 5월 중국에 오브제컬렉션을 선보인데 이어 러시아에도 출시하면서 공간 인테리어 가전의 해외 진출을 본격화하고 있다. 향후 중동과 유럽 등으로 오브제컬렉션의 해외 출시를 계속 확대할 계획이라고 밝혔다.

LG 오브제컬렉션은 출시 1년만에 공간가전의 대명사로 자리매김했다. LG전자는 2016년 공간에 가치를 더하는 초(超)프리미엄 빌트인 '시그니처 키친 스위트'와 초프리미엄 가전 'LG 시그니처'를 각각 출시한 데 이어 2018년 가전과 가구를 결합한 'LG 오브제'를 선보였다.

LG 오브제컬렉션 제품군은 최근 ▲꽃, 채소, 허브 등 다양한 식물을 누구나 손쉽게 키우고 즐길 수 있는 신개념 식물생활가전 LG 틔운 ▲코드제로 A9S 올인원타워 무선청소기 ▲인공지능 로봇청소기 코드제로 R9 ▲퓨리케어 360° 공기청정기 알파 ▲휘센 타워 에어컨 등 신제품들이 추가되며 모두 16종으로 늘었다.

LG전자는 세계적인 색채 연구소 미국 팬톤컬러연구소와 협업하는 등 전문가가 엄선한 컬러 솔루션도 17가지로 확대했다. 고객들이 취향에 따라 손쉽게 인테리어를 구성할 수 있도록 하기 위해서다.

노영남 LG전자 러시아법인장(상무)은 "공간과 조화를 이루는 차별화된 디자인 속에 압도적 성능까지 갖춘 오브제컬렉션을 앞세워 러시아 프리미엄 가전시장을 지속 선도할 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr