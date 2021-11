[아시아경제 김흥순 기자] LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 90,300 전일대비 300 등락률 +0.33% 거래량 112,796 전일가 90,000 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스피 - 11일 김부겸 총리, 정의선 회장 22일 회동…청년 일자리 논의 LG, 3분기 영업익 6125억…작년 동기 대비 15%↓ close CNS는 올해 3분기 영업이익이 899억원으로 지난해 같은 기간보다 57% 늘었다고 15일 공시했다. 매출액은 1조244억원으로 전년 동기대비 28% 증가했다.

LG CNS는 "금융 정보기술(IT), 클라우드, 스마트 물류 부문이 실적 성장을 이끌었다"고 설명했다. 앞서 LG CNS는 지난해 말부터 카드, 은행, 증권 등 금융권에서 마이데이터 플랫폼을 구축했다.

클라우드 부문에서는 최근 대한항공의 IT 시스템을 아마존웹서비시즈(AWS) 퍼블릭 클라우드로 100% 전환하는 작업을 LG CNS가 주도했다.

인공지능(AI), 최적화 알고리즘, 디지털 쌍둥이 등 IT 신기술을 이용한 물류 자동화는 롯데온과 쿠팡 등이 주요 고객사라고 LG CNS는 밝혔다.

