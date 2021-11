해남군, 중국 저장성 이우시와 온라인 교류회 개최

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군(군수 명현관)이 세계적 국제무역도시 중국 이우시와 온라인 교류회를 통해 해남 특산물 홍보에 나서 눈길을 끌었다.

15일 군에 따르면 지난 14일 명현관 해남군수를 비롯해 왕웨이 이우시당 상무위원 겸 이우시 정부 부시장, 거챠오디 이우시 정부 부시장, 장청강 주광주 중국 총영사, 신경숙 한중경제문화교육협회 이사장 등 관계자 10여 명이 참석한 가운데 ‘이웃과 함께, 이우와함께’ 해남군-이우시 교류회를 개최했다.

이번 교류회는 코로나19 확산 방지를 위해 온라인으로 진행돼 위축된 국제교류를 타개하고, 선도적 방향을 제시했다는 점에서 관심이 집중된 가운데 열렸다.

해남군은 해남홍보관을 운영, 라이브 스트리밍 방식으로 해남군 17가지 특산품을 홍보했으며, 해남미소 QR코드를 활용한 이벤트를 진행해 해남군 대표 음식 쌀과 김을 사은품으로 제공했다.

실제 교류회 라이브 스트밍 행사에는 17분여 만에 11만 명이 접속하는 등 해남 농산물에 대한 폭발적인 관심이 반영돼 성공리에 교류회의 첫발을 내딛기도 했다.

해남군은 이번 이우시와의 국제교류를 시작으로, 글로벌 시대에 발맞춰 해남의 위상을 확립하고 지자체의 다양한 유통 인프라 구축을 위한 기반조성에 적극적으로 나설 예정이다.

최근 친환경 농산물 소비가 많이 늘어나고 있는 중국 시장과 중국 기업인 투자 등 앞으로 이우시와 해남군의 교류는 다양한 분야에서 시너지 효과를 거둘 것으로 기대되고 있다.

군은 글로벌 이미지 및 국제 경쟁력을 강화하기 위해 앞으로도 농수축산물 수출과 관광 중심 경제교류를 적극적으로 추진할 계획이다.

명현관 군수는 “이번 행사가 이우시와 해남군 양도시간 우호와 협력의 힘찬 출발점이 되기를 기대하며, 다양한 분야에서 상호 이익이 되는 교류를 본격적으로 추진할 수 있는 시스템을 구축할 계획이다”고 전했다.

해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr