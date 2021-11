美 백악관 "바이든, 시진핑에 직접적·솔직하게 우려 제기할 것"

[아시아경제 김보경 기자] 미국 백악관은 15일 예정된 미·중 화상정상회담에서 조 바이든 대통령이 시진핑 중국 국가주석에게 직접적이고 솔직하게 우려를 제기할 것이라고 밝혔다.

백악관은 이번 회담이 양국의 극심한 경쟁이 충돌로 비화하지 않도록 책임 있게 관리하기 위한 자리라는 입장도 재확인했다.

미 고위 당국자는 정상회담 하루 전인 14일(현지시간) 오후 전화 브리핑을 통해 "이번 만남은 구체적 결과물에 합의하는 것이 아니라 경쟁을 책임 있게 관리하려는 노력에 대한 것"이라고 말했다.

이 당국자는 "첫째, 바이든 대통령은 자신의 대중접근을 설명할 것"이라며 "상식의 가드레일에 (양국) 경쟁을 묶고 소통라인을 열어두며 우리의 대화가 상징적이 아니라 실질적이라는 걸 보장하는 중요성에 대해 얘기할 것"이라고 했다.

그는 이어 "두 번째로 바이든 대통령은 양국 간 입장이 다른 영역에 대해 논의할 것"이라며 바이든 대통령이 아주 직접적이고 솔직하게 중국에 대한 우려를 전할 것이라고 강조했다.

그러면서 규범에 기초한 국제질서에의 위협, 불공정한 경제적 행위, 인권 유린, 대만과 관련한 강압적이고 도발적 행위 등을 예로 들었다.

그는 기후변화와 보건 등 초국가적 이슈와 관련한 협력도 논의 대상이라고 부연했다.

이 당국자는 "바이든 행정부는 양자간 교섭을 통해 중국을 바꾸려고 하지 않는다"면서 "그게 현실적이라고 보지 않는다. 오히려 우리는 국제적 환경을 우리와 동맹, 파트너에 우호적으로 조성하려고 하고 있다"고 강조했다.

이 당국자는 회담의 구체적 의제에 대해 대체로 상세한 설명을 꺼렸지만 대만에 대해서는 "대화의 주제일 것으로 확실히 예상한다"며 "우리의 정책은 일관되고 대통령이 이를 재확인할 것으로 예상한다"고 답했다.

그는 회담에서 공급망 위기나 관세는 주요 어젠다가 아닐 것이라고 말하기도 했다.

바이든 대통령은 15일 저녁 시 주석과 취임 후 처음으로 화상 정상회담을 한다. 한국시간으로는 16일 오전으로 안보, 경제, 인권, 대만, 홍콩, 남중국해 등 전방위적 갈등 사안을 놓고 첨예한 설전이 벌어질 것으로 예상된다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr