[아시아경제 김흥순 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 21,850 전일대비 250 등락률 +1.16% 거래량 533,856 전일가 21,600 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 아시아나항공, 무역협회와 中企 수출 지원 협약"물류대란 숨통 틔운다"…무협-아시아나항공, '중소기업 화물전용 여객기' 지원[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일 close 은 올해 3분기 영업이익이 1603억원으로 전년동기(58억원) 대비 2680% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 15일 공시했다. 같은 기간 매출은 1조360억원으로 전년 동기(7311억원)와 비교해 41.7% 늘었다.

