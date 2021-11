[아시아경제 김흥순 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 20,400 전일대비 100 등락률 -0.49% 거래량 122,633 전일가 20,500 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 화이자에 엇갈린 국내 증시…코스피, 낙폭 줄이며 2960선 마감[종목속으로] 제주항공 '코로나19' 뒤에 '치솟는 유가'제주항공, 인천-괌 노선 운항 재개…편도 운임 31만원부터 close 은 연결 재무제표 기준 올해 3분기 매출 682억원, 영업손실 913억원을 기록했다고 15일 공시했다. 매출은 지난해 3분기 596억원에서 14.4% 증가했으나 영업손실은 701억원에서 30.2% 늘었다.

