'대장동 수사' 검경 수사협의 진행… 유동규 폰 포렌식 자료 적극 공유키로

[아시아경제 최석진 법조전문기자] 대장동 의혹을 수사 중인 검찰과 경찰이 15일 만나 수사협의를 진행했다.

검찰과 경찰은 이날 오후 4시부터 5시까지 서울중앙지검에서 전담팀장이 참여하는 수사 협의를 진행했다. 협의에는 서울중앙지검 4차장검사와 경기남부청 수사부장을 비롯해 검찰과 경찰에서 각 3명씩 참석했다.

이날 검경은 화천대유 대주주 김만배씨등 주요 피의자들의 구속기소를 앞두고 향후 수사범위를 조율하고 수사자료 공조 문제를 협의한 것으로 전해졌다.

특히 이 자리에서 경찰은 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장 휴대전화의 포렌식 자료를 검찰과 적극적으로 공유하는 방안을 검토하겠다고 밝힌 것으로 알려졌다.

앞서 검찰은 지난 9일 경찰에 경기남부경찰청이 진행 중인 유 전 본부장의 휴대전화 포렌식 자료를 공유해 줄 것을 요청했다. 해당 휴대전화는 유 전 본부장이 지난 9월 말 검찰의 압수수색 직전 창밖으로 던졌던 기기다.

검찰과 경찰은 남아있는 대장동 관련 여러 혐의에 대해 수사 범위를 나눠 수사력을 집중할 예정이라고 밝혔다.

앞서 문재인 대통령은 지난달 12일 '검찰과 경찰의 적극적인 협력 수사'를 촉구했다. 하지만 실제 검경 수사협의는 지난달 두 차례만 진행됐고 이 중 한 차례는 식당에서 진행된 사실이 알려져 논란이 됐다.

