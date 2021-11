동의대 김종원 교수, 2년 임기 한국경영정보학회 회장 당선

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동의대 정보경영학부 경영정보학전공 김종원 교수는 지난 12일 ‘2021년 한국경영정보학회 추계국제학술대회’에서 2023년도 한국경영정보학회 회장으로 당선됐다.

한국경영정보학회는 경영학과 정보기술(IT) 통합 분야 학회로 지난 1989년 11월에 설립됐다.

학회에는 경영학과 경영과학, 행동과학, 인지심리학, 전산학, 정보공학, 통신공학, 산업공학 등 다양한 분야의 전문가 4000여명이 참여하고 있다.

Asia Pacific Journal of Information Systems(구 경영정보학연구)와 Information Systems Review를 학회에서 발간하고 있다.

분과위원회로는 빅데이터 연구회, 사물인터넷(IoT) 연구회, ICT 산업정책 연구회, ERP 연구회, e-Biz 연구회, SEM 연구회, 서비스 사이언스 연구회, AIS Korean chapter(KrAIS 연구회), MIS 교육 연구회, Women in IT 연구회 등 총 12개 연구회가 있다.

김종원 교수는 현재 한국경영정보학회 부회장을 맡고 있으며, 2020년 한국인터넷전자상거래학회 회장, 2019년 한국산업정보학회 회장, 2018년 한국정보시스템학회 회장과 동의대 상경대학 학장과 경영대학원장을 역임했다.

