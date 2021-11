[아시아경제 김흥순 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,835 전일대비 60 등락률 -1.54% 거래량 804,603 전일가 3,895 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 티웨이항공, 연내 탑승 제주 왕복항공권 10% 할인티웨이항공, '인천~싱가포르' 트래블버블 운항 확정…"현지 지점장 파견"티웨이항공, LCC 최초 항공훈련기관 인가 취득 close 은 연결 재무제표 기준 올해 3분기 매출 530억원, 영업손실 390억원을 기록했다고 15일 공시했다. 매출은 지난해 3분기 486억원 대비 9% 증가했지만, 영업손실은 310억원에서 더 늘었다. 코로나19 사태 속에서 국내선 확대를 통해 매출은 늘렸으나 수익성은 오히려 악화됐다.

