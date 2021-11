[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 서부소방서(서장 양영규)는 15일 화재예방을 위해 비상계단 물건적치와 같이 소방시설에 이뤄지는 불법행위를 소방서에 신고할 것을 당부했다.

소방시설 등 불법행위 신고포상제는 소방시설 또는 피난시설을 폐쇄, 훼손하거나 고장난 채로 방치하는 등의 행위를 신고할 경우 심의를 거쳐 신고자에게 포상금을 지급하는 제도다.

신고방법은 불법행위를 목격할 경우 법제처에 있는 소방시설 등 불법행위 신고서를 다운받아 작성한 뒤 증명자료를 첨부해 방문·우편·팩스·정보통신망 등의 방법으로 관할 소방서장에게 제출하면 된다.

서부소방서 관계자는 “신고포상제의 운영을 바탕으로 관계인들이 꾸준히 소방시설을 유지·관리하는 문화를 조성함으로써 화재를 예방할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

