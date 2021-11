[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주지방조달청(청장 김공진)은 올해 우수조달물품으로 광주·전남 소재의 9개 회사 제품을 추가 지정했다고 15일 밝혔다.

이로써 현재 지역 내 우수조달물품은 71개 회사의 82개 품목으로 늘어났다.

우수조달물품으로 지정되면 국가계약법 등 관련 법령에 따라 수의계약이 가능하고 공공조달시장 진입을 위한 우선구매제도 등의 지원을 받게 되며, 지난해 우수제품 구매액은 3조5000억 원 수준이다.

김공진 광주조달청장은 “우수조달물품제도가 조달물자의 기술혁신을 촉진하는 역할을 하고 있다”며, “앞으로도 우리지역의 우수한 기업들이 조달시장에 진입하여 성장하고 도약할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

