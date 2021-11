CISDO 직책 신설 및 부서장급 보안 전담 조직 신설

[아시아경제 이민우 기자] 코스콤이 정보보호 및 사업역량 강화를 위해 본부급 조직개편을 단행했다.

코스콤은 회사성장과 규제환경 변화에 대응하기 위해 정보보호 리스크 관리강화를 위한 전담 조직체계를 구축하고 사업활성화 체계 구축을 위한 인사를 발령했다고 12일 밝혔다.

이번 조직 개편 과정에서 코스콤은 사장직속 임원급 정보보호최고책임자(CISO)직책을 신설(김계영 IT인프라본부장 전보)하고 부서장급 정보보호 전담조직을 구성했다.

또한 금융 및 인프라사업의 균형적 발전을 위한 사업 활성화 체계를 구축했다

다음은 인사 상세 내용.

<본부장 신임>

▶IT인프라사업본부장 홍동표

<부서장 신임>

▶정보보호부서장 윤현갑

▶인프라사업부서장 심명섭

▶금융업무부서장 홍문유

