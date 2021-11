추미애, 윤석열 겨냥 "손바닥 왕(王)자만 봐도 정치 욕심 얼마나 절절했는지 알 수 있어"

"지도자나 참모 무식하면 나라 어떻게 굴러가겠나"

[아시아경제 허미담 기자] 더불어민주당 명예선대위원장인 추미애 전 법무부 장관은 15일 윤석열 국민의힘 대선후보를 향해 "손바닥에 왕(王)자를 써 나온 것만 봐도, 그 정치 욕심이 얼마나 절절했는지 탐욕스러웠는지 알 수 있다"고 비판했다.

추 전 장관은 이날 YTN라디오 '황보선의 출발 새아침'에서 "천공이라는 (무속인에게) 터무니없는 정치적 조언을 받아서 정치 욕심을 현실화시킨 것"이라며 이같이 말했다.

앞서 윤 후보는 국민의힘 대선 경선 TV 토론회 과정에서 손바닥에 왕자를 새긴 모습이 여러 차례 포착된 바 있으며, 이후 '정법 강의'를 해온 천공스님을 멘토로 삼았다는 주장이 제기돼 논란이 일었다.

윤 후보는 '왕자' 논란 당시 "우리 아파트에 다니는 몇 분이 써줬는데 차에서 지웠는데도 안 지워졌다"고 해명했다. 또 천공스님 멘토 논란에 대해선 "천공스님을 알긴 아는데 멘토라는 얘기는 과장된 것"이라고 부인했다.

또 추 전 장관은 윤 후보의 선대위에 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장의 합류가 언급되고 있는 상황에 대해 "얼마 전 윤 후보가 전두환 옹호 발언을 하지 않았나. 그때 '인재, 전문가를 적재적소에 배치했던 전두환은 정치를 잘했다'라는 식으로 말했는데, 그런 말들이 결국 김종인 씨와 무관하지 않다고 본다. 김종인씨의 조언을 받아들였기 때문에 그런 거 아닐까"라고 했다.

이어 "이런 분들이 잘못 조언하면 나라가 엉터리로 가는데 윤 후보는 그걸 가려낼 수 있는 실력이 없다. 참모도 그렇고 지도자도 무식하면 어떻게 나라가 굴러가겠는가"라고 직격했다.

추 전 장관은 각종 여론조사에서 이재명 민주당 대선후보가 지지율 약세를 보이고 있는 점에 대해선 "대장동이 국민의힘 게이트임에도 불구하고 언론이 너무 편파적으로 (이 후보의) 의혹이라고 하고 있다"며 "국민의힘 쪽에서 주장하는 걸 기사 제목으로 달고, 언론이 이재명 잡기에 몰두하고 있는 것"이라고 주장했다.

한편 윤 후보는 지난 10일 광주 5·18 민주묘지를 참배한 뒤 '전두환 옹호 발언'에 대해 "제 발언으로 상처받은 모든 분들께 머리 숙여 사과드린다"며 고개를 숙였다.

