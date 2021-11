불법 반입 시도 ‘요소수 4t’ 세관서 적발

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 세관에 신고 없이 국내로 들여오려던 요소수 4t이 단속에 적발됐다.

관세청은 지난 12일 중국에서 인천항으로 반입되는 정상화물 틈에 끼워 넣기 하는 수법으로 밀수입하려던 요소수 10㎏ 단위, 416통을 적발했다고 15일 밝혔다.

관세청은 요소수 밀반입을 시도한 관련자들을 조사하는 동시에 유관기관과 협의로 해당 물품이 시중에서 유통될 수 있는 방안을 마련키로 했다.

요소수는 현재 수급난이 심화된 상황으로 관세청은 수급 원활화를 위해 정상적으로 수입신고한 물품에 대해선 신속통관을 지원하고 있다.

반대로 수입신고를 하지 않거나 다른 품명으로 위장 신고하는 등 불법적 경로로 반입하는 것에 대해선 위험관리 기반의 통관검사가 강화됐다.

