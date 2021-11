국고보조금 편취·공무원들 상대 갑질…전남 지역 기자 1명 구속 송치

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남의 한 군지역에서 기자로 활동하며 국고보조금을 불법으로 가로채고 공무원들을 상대로 협박한 지역 기자들이 무더기로 송치됐다.

전남 경찰청 반부패경제범죄수사2대는 위조한 서류 등으로 국고보조금 수억 원을 편취한 혐의로 지역 기자 협회장 A씨를 구속 송치했다고 15일 밝혔다.

또 A씨와 함께 군청 공무원들을 협박한 혐의로 기자 3명을 불구속 송치했다.

A씨는 2019년 사문서를 위조하는 등 허위로 축사를 운영하고 염소를 처분한 것처럼 속여 4억700만 원의 보조금을 청구해 편취한 혐의를 받고 있다.

경찰 조사 결과 A씨는 FTA 협정발효일인 지난 2014년 12월 12일 이전부터 축사를 운영한 이력이 있어야 국고보조금을 받을 수 있었지만, 허위로 서류를 꾸민 것으로 드러났다.

여기에 염소 매매 수량 등을 부풀려 매매 확인서를 허위로 작성 군에 제출해 국고보조금을 청구한 것으로 확인됐다.

이 밖에도 A씨는 동료 기자들과 함께 수개월 간 군정 이권에 개입하고 취재를 빙자해 관계 공무원들을 상대로 협박한 사실도 밝혀졌다.

전남경찰 관계자는 “기자 신분을 악용한 범죄에 대해 적극 대처하고 갑질 문화 척결에 강력하고 엄정히 대응해 나가겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr